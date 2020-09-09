В Госдуме предложили разрешить россиянам вождение автомобиля с 16 лет
Россия и мир
Получать водительские права на легковые авто следует разрешить с 16 лет - с такой инициативой выступил депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов.
«Прошу Вас рассмотреть целесообразность внесения изменений в законодательство в части снижения возрастного ценза, необходимого для управления легковым автомобилем в России, до 16 лет», ― говорится в письме Власова начальнику ГУОБДД МВД России Михаилу Черникову.
По оценке депутата, стремление водить машину преобразуется у молодежи в желание раньше начать трудовую деятельность и обрести финансовую самостоятельность, передает rg.ru.
Сейчас учиться в автошколе и сдавать экзамены на категорию В можно с 16 лет, однако получить права можно только после совершеннолетия.
«Прошу Вас рассмотреть целесообразность внесения изменений в законодательство в части снижения возрастного ценза, необходимого для управления легковым автомобилем в России, до 16 лет», ― говорится в письме Власова начальнику ГУОБДД МВД России Михаилу Черникову.
По оценке депутата, стремление водить машину преобразуется у молодежи в желание раньше начать трудовую деятельность и обрести финансовую самостоятельность, передает rg.ru.
Сейчас учиться в автошколе и сдавать экзамены на категорию В можно с 16 лет, однако получить права можно только после совершеннолетия.
Екатеринбуржцу, по вине которого погиб пешеход, вынесли приговор
09 сентября 2020
09 сентября 2020
В Екатеринбурге подготовят проект по сохранению Оперного театра
10 сентября 2020
10 сентября 2020
Мерзлякова: у казаков в Екатеринбурге нет полномочий судить горожан
10 сентября 2020
10 сентября 2020