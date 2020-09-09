В Госдуме предложили разрешить россиянам вождение автомобиля с 16 лет

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Получать водительские права на легковые авто следует разрешить с 16 лет - с такой инициативой выступил депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов.«Прошу Вас рассмотреть целесообразность внесения изменений в законодательство в части снижения возрастного ценза, необходимого для управления легковым автомобилем в России, до 16 лет», ― говорится в письме Власова начальнику ГУОБДД МВД России Михаилу Черникову.По оценке депутата, стремление водить машину преобразуется у молодежи в желание раньше начать трудовую деятельность и обрести финансовую самостоятельность, передает rg.ru.Сейчас учиться в автошколе и сдавать экзамены на категорию В можно с 16 лет, однако получить права можно только после совершеннолетия.