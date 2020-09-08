Новым лидером правящей партии Японии стал Ёсихидэ Суга

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Действующего генерального секретаря кабинета министров Японии Ёсихидэ Сугу избрали новым председателем правящей в стране Либерально-демократической партии (ЛДП). Как сообщает РИА Новости, он набрал 377 голосов, его соперники – экс-министр обороны Сигэру Исиба и бывший министр иностранных дел ЯпонииФумио Кисида – соответственно получили 68 и 89 голосов.Суга сменил на этом посту главу правительства Синдзо Абэ, который в конце августа подал в отставку из-за обострившегося язвенного колита.71-летний Суга возглавит будущее правительство Японии. Голосование состоится уже 16 сентября на внеочередной сессии парламента.