ВОЗ спрогнозировала рост смертности осенью в Европе из-за коронавируса

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прогнозирует, что осенью в Европе увеличится число смертей от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил директор Европейского регионального бюро организации Ханс Клюге, передает AFP. «Ситуация усложнится. В октябре, в ноябре мы увидим более высокую смертность», — заявил Клюге.По данным организации, всего в мире зафиксировано 28 637 952 случая заражения коронавирусом, скончались 917 417 заболевших.