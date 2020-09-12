ВОЗ спрогнозировала рост смертности осенью в Европе из-за коронавируса
Россия и мир
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прогнозирует, что осенью в Европе увеличится число смертей от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил директор Европейского регионального бюро организации Ханс Клюге, передает AFP. «Ситуация усложнится. В октябре, в ноябре мы увидим более высокую смертность», — заявил Клюге.
По данным организации, всего в мире зафиксировано 28 637 952 случая заражения коронавирусом, скончались 917 417 заболевших.
По данным организации, всего в мире зафиксировано 28 637 952 случая заражения коронавирусом, скончались 917 417 заболевших.
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