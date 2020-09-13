Лукашенко прилетел в Сочи на встречу с Путиным
Россия и мир
Лукашенко приехал в Россию на встречу с Путиным, сообщает агентство БелТА. Утром самолет белорусского президента совершил посадку в аэропорту Сочи.
Как сообщалось ранее, переговоры будут идти в формате один на один. Последующей пресс-конференции не запланировано. Предполагается, что президенты обсудят не только проблемы двусторонних отношений, но также и главные международные вопросы.
Как сообщалось ранее, переговоры будут идти в формате один на один. Последующей пресс-конференции не запланировано. Предполагается, что президенты обсудят не только проблемы двусторонних отношений, но также и главные международные вопросы.
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