Лукашенко прилетел в Сочи на встречу с Путиным

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Лукашенко приехал в Россию на встречу с Путиным, сообщает агентство БелТА. Утром самолет белорусского президента совершил посадку в аэропорту Сочи.Как сообщалось ранее, переговоры будут идти в формате один на один. Последующей пресс-конференции не запланировано. Предполагается, что президенты обсудят не только проблемы двусторонних отношений, но также и главные международные вопросы.