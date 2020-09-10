Песков сообщил, что Лукашенко приедет в Москву 14 сентября

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Пресс-секретарь Путина Песков рассказал, когда состоится визит Лукашенко в Москву. «Да, действительно, в понедельник, 14 сентября. Будет рабочий визит. У него будет общение с президентом Путиным», — подтвердил он.При этом, указывает «Интерфакс», Песков уточнил, что подписания документов и итоговой пресс-конференции не планируется.