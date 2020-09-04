В Минпромторге РФ не поддержали идею двойных ценников в магазинах
Россия и мир
В Минпромторге России не поддержали идею двойных ценников в магазинах. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства. По мнению ведомства, ценники будут перегружены информацией, и это создаст неудобство для покупателей.
Напомним, ранее газета «Известия» сообщила, что Союз потребителей России обратился в Минпромторг РФ с предложением сделать обязательными «двойные ценники» в магазинах - с указанием стоимости за упаковку товара и одновременно за единицу веса или объема. Норму предлагается включить в новые правила торговли.
Напомним, ранее газета «Известия» сообщила, что Союз потребителей России обратился в Минпромторг РФ с предложением сделать обязательными «двойные ценники» в магазинах - с указанием стоимости за упаковку товара и одновременно за единицу веса или объема. Норму предлагается включить в новые правила торговли.
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