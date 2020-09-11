Адвокат Эльман Пашаев заявил, что защищал актера Михаила Ефремова бесплатно

13.28 Пятница, 11 сентября 2020
Россия и мир
Адвокат Эльман Пашаев заявил, что представлял интересы актёра Михаила Ефремова в деле о смертельном ДТП в центре Москвы бесплатно. «Я и мой партнер Елизавета Шаргородская работали бесплатно. Я работал без гонораров, вся моя команда из шести человек работала без гонораров», — утверждает юрист.

9 сентября стало известно, что актер, осужденный на восемь лет колонии за гибель человека в ДТП, заявил, что адвокат Пашаев ни в коем случае не будет представлять его интересы в апелляции. Как пояснила член ОНК Ева Меркачева, Ефремов не ожидал такого приговора и считает, что адвокат «подставил его на эти восемь лет».

Кроме того, сегодня появилось сообщение, что Министерство юстиции России планирует лишить Пашаева статуса адвоката. Решение о лишении статуса должна принять квалификационная комиссия Адвокатской палаты Северной Осетии, передает РБК.
© Вечерние ведомости
Стала известность личность адвоката, устроившего стрельбу во дворе жилого дома в Екатеринбурге
11 сентября 2020
«Уктусский стрелок» раскрыл подробности убийства
07 сентября 2020
На Урале будут судить восемь человек, инсценировавших ДТП
09 сентября 2020
Активисты передают подписи за возврат прямых выборов мэров Заксобранию
10 сентября 2020

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

«Там учат, как нападать, бить и насиловать женщин»

Активисты начали борьбу с telegram-каналами, пропагандирующими насилие
Новости дня
  • Новости
    регионов
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
16:31 Естественная убыль населения на Среднем Урале выросла на 65%
16:10 В Екатеринбурге изменят четыре автобусных маршрута
15:59 Пермский край направит 20,171 млн рублей на соцвыплаты для переселения 21 жителя Березников
15:50 Оперштаб: в торговых центрах Пермского края возобновят работу детские игровые комнаты и фудкорты
15:42 Зоопарк останется в центре Екатеринбурга
15:19 В суде зачитали чистосердечное признание «уктусского стрелка»
14:57 В Североуральске к людям вышел медведь
14:38 В центре Екатеринбурга автомобиль сбил женщину
14:20 В столице Урала на месяц перекроют улицу Лобкова
13:57 Екатеринбургские СМИ попросили полицию проверить «патрулирующих» улицы «казаков»
13:56 В Пермском крае с начала плановой вакцинации привито более 71 тысячи жителей
13:41 В Екатеринбурге погасили задолженность в 5 миллионов перед сотрудниками предприятия-банкрота
13:21 Бывшего директора ЧОП, охраняющего Верх-Исетский метзавод, обвиняют в присвоении более миллиона рублей
13:12 Коэффициент распространения коронавируса в Прикамье – 1,01
13:08 Новая дорога с путепроводом позволит сократить путь от Октябрьского до Екатеринбурга на 120 км
13:01 В Администрации Орджоникидзевского района Екатеринбурга массово привились от гриппа
12:58 Коэффициент распространения коронавируса в Свердловской области равен единице
12:56 В Пермском крае выявлено 57 случаев COVID-19
12:41 В Свердловской области выявлено 133 новых случая коронавируса
12:39 В выходные в Перми немного потеплеет
12:36 Полицейские задержали группу фальшивомонетчиков в Свердловской области
12:25 «ЭнергосбыТ Плюс» напоминает жителям Прикамья о последствиях неплатежей за тепло
12:20 Дмитрий Махонин проголосовал на выборах губернатора Пермского края
12:13 Стала известность личность адвоката, устроившего стрельбу во дворе жилого дома в Екатеринбурге
Все новости
16:00 В Кремле оценили уровень распространения коронавирусной инфекции в РФ
15:49 68% россиян выступили за введение в стране минимального гарантированного дохода
15:41 Осужденный за нападение на росгвардейца боксер Кушиташвили захотел вернуться в сборную РФ
15:32 Песков сообщил, что Лукашенко приедет в Москву 14 сентября
15:27 В Минпромторге РФ не поддержали идею двойных ценников в магазинах
13:43 В Германии не исключают приостановки строительства «Северного потока — 2»
13:34 Игрок "Что? Где? Когда?" Михаил Смирнов умер в возрасте 64 лет
13:28 Адвокат Эльман Пашаев заявил, что защищал актера Михаила Ефремова бесплатно
12:47 В России зафиксировали 5 504 новых случаев коронавируса
12:41 Нарколог назвал средний возраст россиян, страдающих алкоголизмом
12:27 Власти США ввели санкции против трех граждан РФ и депутата Верховной Рады Украины
12:20 В российских регионах началось досрочное голосование на выборах различного уровня
11:37 19 лет назад террористы уничтожили башни-близнецы в Нью-Йорке
11:28 Польский профессор заявил об угрозе появления «новой формы Российской империи»
11:21 Иммунолог назвал заболевания, абсолютно несовместимые с прививкой от коронавируса
10:57 Трамп рассказал о наличии у США систем вооружений, о которых никто не знает
10:56 Россия в ООН заявила об отсутствии причин расследовать дело Навального
10:28 В российских магазинах предложили ввести двойные ценники
10:04 РБК: в России могут ввести бесплатный проезд в транспорте
09:31 Вучич заявил, что Путин извинился перед ним за публикацию Захаровой
14:13 39% россиян одобряют действия Лукашенко по подавлению протестов
14:00 Мария Колесникова рассказала об угрозах силовиков вывезти ее из Белоруссии «по частям»
13:51 В Москве мужчина на почве ревности зарезал жену рядом с ТЦ «Каширская плаза»
13:42 Росприроднадзор подал иск к «Норникелю» на 148 миллиардов рублей
Новости России и мира
13:21
11/09
 Бывшего директора ЧОП, охраняющего Верх-Исетский метзавод, обвиняют в присвоении более миллиона рублей
12:41
11/09
 В Свердловской области выявлено 133 новых случая коронавируса
12:13
11/09
 Стала известность личность адвоката, устроившего стрельбу во дворе жилого дома в Екатеринбурге
23:45
10/09
 Екатеринбургский мэр поддержал казаков, унижавших и доводивших горожан до слез
12:33
10/09
 В Свердловской области за сутки коронавирусом заболели 126 человек
01:49
10/09
 В Екатеринбурге возбудили уголовное дело по факту мошенничества с поставками лифтов
12:35
9/09
 Еще 115 свердловчан заболели коронавирусом
01:28
9/09
 В Екатеринбурге ограбили салон «МТС». Добычей разбойника стали 10 «Айфонов»
21:23
8/09
 Пьяный бомж напал на челябинца в центре Екатеринбурга, отправив его в реанимацию
21:08
8/09
 В Екатеринбурге силовики проверяют информацию о сексуальных домогательствах к 6-летней девочке. Под подозрением оказался школьник
16:19
8/09
 В Камышлове суд за незаконную охоту приговорил трех охотников к лишению свободы
15:37
8/09
 В Екатеринбурге полиция возбудила очередное уголовное дело по факту мошенничества с квартирами в скандальном ЖК
10:55
8/09
 В Екатеринбурге казаки попытались задержать студента УрФУ, заподозрив в нем представителя ЛГБТ
18:06
7/09
 В райотделах УМВД по Екатеринбургу назначены новые начальники
12:40
7/09
 На Среднем Урале коронавирус выявили еще у 125 человек
12:34
6/09
 Число заражённых коронавирусом свердловчан превысило 26 тысяч
12:35
5/09
 Свыше 25,9 тысяч случаев COVID-19 выявлено в Свердловской области
13:16
4/09
 Уголовное дело бизнесмена Александра Фрибуса снова вернули в прокуратуру
19:52
3/09
 Мэр Среднеуральска встал на защиту предприятия, заливающего окрестности нечистотами
12:34
3/09
 Еще 121 свердловчанин заболел коронавирусом
19:12
2/09
 Прокурор Свердловской области заинтересовался ситуацией с экологическим бедствием под Екатеринбургом
12:45
2/09
 Более 40% заразившихся коронавирусом свердловчан – жители Екатеринбурга
19:33
1/09
 Оперативники ОБОП ищут новых пострадавших от рук спортсменов, устроивших передел похоронного рынка в Сысерти
12:38
1/09
 В Свердловской области обнаружили ещё 117 случаев COVID-19
Все новости