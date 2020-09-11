Адвокат Эльман Пашаев заявил, что защищал актера Михаила Ефремова бесплатно
Россия и мир
Адвокат Эльман Пашаев заявил, что представлял интересы актёра Михаила Ефремова в деле о смертельном ДТП в центре Москвы бесплатно. «Я и мой партнер Елизавета Шаргородская работали бесплатно. Я работал без гонораров, вся моя команда из шести человек работала без гонораров», — утверждает юрист.
9 сентября стало известно, что актер, осужденный на восемь лет колонии за гибель человека в ДТП, заявил, что адвокат Пашаев ни в коем случае не будет представлять его интересы в апелляции. Как пояснила член ОНК Ева Меркачева, Ефремов не ожидал такого приговора и считает, что адвокат «подставил его на эти восемь лет».
Кроме того, сегодня появилось сообщение, что Министерство юстиции России планирует лишить Пашаева статуса адвоката. Решение о лишении статуса должна принять квалификационная комиссия Адвокатской палаты Северной Осетии, передает РБК.
9 сентября стало известно, что актер, осужденный на восемь лет колонии за гибель человека в ДТП, заявил, что адвокат Пашаев ни в коем случае не будет представлять его интересы в апелляции. Как пояснила член ОНК Ева Меркачева, Ефремов не ожидал такого приговора и считает, что адвокат «подставил его на эти восемь лет».
Кроме того, сегодня появилось сообщение, что Министерство юстиции России планирует лишить Пашаева статуса адвоката. Решение о лишении статуса должна принять квалификационная комиссия Адвокатской палаты Северной Осетии, передает РБК.
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