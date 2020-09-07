Нарколог назвал средний возраст россиян, страдающих алкоголизмом

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Большинство людей с алкогольной зависимостью - это граждане в возрасте от 30 до 50 лет, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист психиатр-нарколог министерства здравоохранения РФ и департамента здравоохранения города Москвы Евгений Брюн. По его словам, формирование злоупотребления спиртными напитками занимает около 5–10 лет.Нарколог также добавил, что люди, которые в обычной жизни считаются здоровыми, в период самоизоляции начали злоупотреблять алкоголем. Однако после снятия ограничений число злоупотребляющих спиртным граждан среди тех, кто раньше считался формально здоровым, возросло.