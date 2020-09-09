19 лет назад террористы уничтожили башни-близнецы в Нью-Йорке

© Вечерние ведомости

Сегодня исполняется 19 лет со дня крупнейшей террористической атаки в США. Террористы захватили четыре самолета американских внутренних линий и направили их на цели на территории страны – Всемирный торговый центр (ВТЦ) в Нью-Йорке и Пентагон. Пассажиры и команда рейса 93 попытались перехватить управление самолётом, в итоге воздушное судно упало в поле в штате Пенсильвания. В результате атак погибли 2977 человек, не считая террористов, ещё 24 пропали без вести.Ответственность за теракт взяла террористическая организация «Аль-Каида» (запрещена в РФ) и ее лидер Усама бен Ладен, которого американцы ликвидируют через десять лет.11 сентября с 2002 года отмечается в США, как День патриота, с 2009 года, после утверждения акта 111-13 Всеобщего закона США, эта дата именуется также как общенациональный День служения и памяти (National Day of Service and Remembrance).