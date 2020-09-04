РБК: в России могут ввести бесплатный проезд в транспорте

Анастасия Харитонова © Вечерние ведомости

Бесплатный проезд в общественном транспорте в российских городах можно будет ввести к 2035 году. Об этом говорится в проекте транспортной стратегии, подготовленном Минтрансом, сообщает РБК.В проекте отмечается, что система бесплатного проезда подразумевает внедрение механизма «пользователь платит» для всех категорий автомобилистов. Согласно этому механизму, с 2025 года будут взимать плату за проезд по дорогам регионального значения, а к 2035 году — со «всех категорий пользователей дорог», включая дорожную сеть городских агломераций.Внедрение этого механизма произойдет с расчетом на стимулирование эксплуатации общественного транспорта и сокращение пользования личным транспортом в крупных городах.Планируется, что это поспособствует увеличению финансирования транспортной инфраструктуры и регулированию ее использования.