Россиянам могут запретить перевозку более 10 кг красной икры

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Россиянам могут запретить перевозить из регионов больше 10 кг красной икры, приобретенной для личного пользования. Это обсуждала 9 сентября правительственная комиссия по рыбохозяйственному комплексу, сообщила пресс-служба вице-премьера Виктория Абрамченко, передает «Интерфакс».Участники правительственной комиссии отметили, что злоумышленники часто пытаются провезти незаконно добытую, а порой еще и опасную для здоровья икру, чтобы продать ее. При этом правоохранителям они уверенно заявляют, что везут икру для личного потребления. Введение ограничения может нанести существенный урон браконьерам.В год на самолетах, по оценкам Россельхознадзора, перевозится до 2 тыс. т икры лососевых. Речь идет о незаконном обороте продукции в промышленных масштабах, которая не отвечает требованиям безопасности и качества, сообщает РБК.