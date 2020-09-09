Россиянам могут запретить перевозку более 10 кг красной икры
Россия и мир
Россиянам могут запретить перевозить из регионов больше 10 кг красной икры, приобретенной для личного пользования. Это обсуждала 9 сентября правительственная комиссия по рыбохозяйственному комплексу, сообщила пресс-служба вице-премьера Виктория Абрамченко, передает «Интерфакс».
Участники правительственной комиссии отметили, что злоумышленники часто пытаются провезти незаконно добытую, а порой еще и опасную для здоровья икру, чтобы продать ее. При этом правоохранителям они уверенно заявляют, что везут икру для личного потребления. Введение ограничения может нанести существенный урон браконьерам.
В год на самолетах, по оценкам Россельхознадзора, перевозится до 2 тыс. т икры лососевых. Речь идет о незаконном обороте продукции в промышленных масштабах, которая не отвечает требованиям безопасности и качества, сообщает РБК.
Участники правительственной комиссии отметили, что злоумышленники часто пытаются провезти незаконно добытую, а порой еще и опасную для здоровья икру, чтобы продать ее. При этом правоохранителям они уверенно заявляют, что везут икру для личного потребления. Введение ограничения может нанести существенный урон браконьерам.
В год на самолетах, по оценкам Россельхознадзора, перевозится до 2 тыс. т икры лососевых. Речь идет о незаконном обороте продукции в промышленных масштабах, которая не отвечает требованиям безопасности и качества, сообщает РБК.
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