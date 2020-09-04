В России выявлено 5363 новых случая заражения коронавирусом

Анастасия Харитонова © Вечерние ведомости

Число новых случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 5363, сообщает штаб по борьбе с распространением коронавируса.Общее число заразившихся за время пандемии россиян составляет 1 046 370.«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 5363 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1302 (24,3%) без клинических проявлений», - говорится в сообщении.