В России выявлено 5363 новых случая заражения коронавирусом
Россия и мир
Фото: РИА Новости
Число новых случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 5363, сообщает штаб по борьбе с распространением коронавируса.
Общее число заразившихся за время пандемии россиян составляет 1 046 370.
«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 5363 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1302 (24,3%) без клинических проявлений», - говорится в сообщении.
Общее число заразившихся за время пандемии россиян составляет 1 046 370.
«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 5363 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1302 (24,3%) без клинических проявлений», - говорится в сообщении.
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