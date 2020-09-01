В Кремле назвали тему выступления Путина на 75-й сессии Генассамблеи ООН
Россия и мир
Путин возглавит делегацию России для участия в работе 75-й сессии Генассамблеи ООН, глава государства выступит по видеосвязи. Основное внимание в своем выступлении Путин сосредоточит на вызове, брошенном миру коронавирусом COVID-19. Об этом заявил пресс-секретарь президента Песков.
Также отмечается, что после завершения участия президента (в формате видеообращения) и помощника Путина Ушакова делегацию возглавит министр иностранных дел Лавров.
Также отмечается, что после завершения участия президента (в формате видеообращения) и помощника Путина Ушакова делегацию возглавит министр иностранных дел Лавров.
Обновлена карта распространения коронавируса на Среднем Урале
31 августа 2020
31 августа 2020
Еще 115 свердловчан заболели коронавирусом
09 сентября 2020
09 сентября 2020