В Кремле назвали тему выступления Путина на 75-й сессии Генассамблеи ООН

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Путин возглавит делегацию России для участия в работе 75-й сессии Генассамблеи ООН, глава государства выступит по видеосвязи. Основное внимание в своем выступлении Путин сосредоточит на вызове, брошенном миру коронавирусом COVID-19. Об этом заявил пресс-секретарь президента Песков.Также отмечается, что после завершения участия президента (в формате видеообращения) и помощника Путина Ушакова делегацию возглавит министр иностранных дел Лавров.