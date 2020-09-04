В России коронавирусом заболели еще 5218 человек
Россия и мир
Фото: mirmam.pro
За сутки в России подтвердили 5 218 случаев коронавируса, из них 1 195 случаев (22,9%) выявлены активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Всего в стране зафиксировано 1 041 007 заболевших.
Из больниц по выздоровлению выписано еще 6 409 человек. Всего врачи вылечили уже 856 458 пациентов с COVID-19.
Также за сутки зафиксировано 142 летальных случая. С начала эпидемии в России от коронавируса скончались 18 135 человек.
В России коронавирусом заболели еще 5218 человек
Из больниц по выздоровлению выписано еще 6 409 человек. Всего врачи вылечили уже 856 458 пациентов с COVID-19.
Также за сутки зафиксировано 142 летальных случая. С начала эпидемии в России от коронавируса скончались 18 135 человек.
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