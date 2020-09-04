В России коронавирусом заболели еще 5218 человек

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

За сутки в России подтвердили 5 218 случаев коронавируса, из них 1 195 случаев (22,9%) выявлены активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Всего в стране зафиксировано 1 041 007 заболевших.Из больниц по выздоровлению выписано еще 6 409 человек. Всего врачи вылечили уже 856 458 пациентов с COVID-19.Также за сутки зафиксировано 142 летальных случая. С начала эпидемии в России от коронавируса скончались 18 135 человек.