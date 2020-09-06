Медведев предложил ввести минимальный гарантированный доход в России

Анастасия Харитонова © Вечерние ведомости

Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил подумать о введении в стране минимального гарантированного дохода граждан. Об этом он заявил на онлайн-совещании по социальным проектам «Единой России», передает РИА Новости.«Имеется в виду неприкосновенность той минимальной суммы средств, которая выплачивается государством человеку независимо от рода его деятельности, социального и экономического положения», — пояснил он.Он подчеркнул, что нужно максимально внимательно проанализировать идею гарантированного дохода с экономической и финансовой точек зрения:«Нам нужно, конечно, сообразовываться с той ситуацией, которая есть у нас сегодня, в 2020 году, и тем не менее смотреть в будущее — имею в виду подготовку к выборам 2021 года», — заключил Медведев.