Медведев предложил ввести минимальный гарантированный доход в России
Россия и мир
Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ
Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил подумать о введении в стране минимального гарантированного дохода граждан. Об этом он заявил на онлайн-совещании по социальным проектам «Единой России», передает РИА Новости.
«Имеется в виду неприкосновенность той минимальной суммы средств, которая выплачивается государством человеку независимо от рода его деятельности, социального и экономического положения», — пояснил он.
Он подчеркнул, что нужно максимально внимательно проанализировать идею гарантированного дохода с экономической и финансовой точек зрения:
«Нам нужно, конечно, сообразовываться с той ситуацией, которая есть у нас сегодня, в 2020 году, и тем не менее смотреть в будущее — имею в виду подготовку к выборам 2021 года», — заключил Медведев.
«Имеется в виду неприкосновенность той минимальной суммы средств, которая выплачивается государством человеку независимо от рода его деятельности, социального и экономического положения», — пояснил он.
Он подчеркнул, что нужно максимально внимательно проанализировать идею гарантированного дохода с экономической и финансовой точек зрения:
«Нам нужно, конечно, сообразовываться с той ситуацией, которая есть у нас сегодня, в 2020 году, и тем не менее смотреть в будущее — имею в виду подготовку к выборам 2021 года», — заключил Медведев.
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