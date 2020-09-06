Медведев предложил ввести минимальный гарантированный доход в России

10.48 Среда, 9 сентября 2020
Россия и мир
Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ
Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил подумать о введении в стране минимального гарантированного дохода граждан. Об этом он заявил на онлайн-совещании по социальным проектам «Единой России», передает РИА Новости.

«Имеется в виду неприкосновенность той минимальной суммы средств, которая выплачивается государством человеку независимо от рода его деятельности, социального и экономического положения», — пояснил он.

Он подчеркнул, что нужно максимально внимательно проанализировать идею гарантированного дохода с экономической и финансовой точек зрения:

«Нам нужно, конечно, сообразовываться с той ситуацией, которая есть у нас сегодня, в 2020 году, и тем не менее смотреть в будущее — имею в виду подготовку к выборам 2021 года», — заключил Медведев.
Анастасия Харитонова © Вечерние ведомости
В Екатеринбурге разыскивают пропавшего мужчину
06 сентября 2020
Сотрудники МЧС Свердловской области проверяют избирательные участки перед Единым днем голосования
04 сентября 2020
Представлена новая транспортная схема Екатеринбурга
08 сентября 2020
Свердловчан предупредили о непогоде
01 сентября 2020

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

«Там учат, как нападать, бить и насиловать женщин»

Активисты начали борьбу с telegram-каналами, пропагандирующими насилие
Новости дня
  • Новости
    регионов
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
11:31 Свердловчанина, убившего пенсионерку из-за замечания, отправят в колонию
11:09 На Ночи музыки-2020 в Екатеринбурге выступят «The Hatters»
10:40 Еще на восьми улицах Екатеринбурга запретят остановку
10:22 Опальный Сергий потребовал лишить сана патриарха и митрополита
10:01 Екатеринбуржцу, по вине которого погиб пешеход, вынесли приговор
09:39 В столице Урала на три дня изменятся маршруты трамваев
09:20 В Екатеринбурге на 17-летнюю девушку напали с ножом
01:28 В Екатеринбурге ограбили салон «МТС». Добычей разбойника стали 10 «Айфонов»
21:26 Ремонт Драмтеатра в Екатеринбурге перенесли на 2021 год
21:23 Пьяный бомж напал на челябинца в центре Екатеринбурга, отправив его в реанимацию
21:08 В Екатеринбурге силовики проверяют информацию о сексуальных домогательствах к 6-летней девочке. Под подозрением оказался школьник
21:04 Полицейские задержали екатеринбуржца, подозреваемого в краже техники
20:46 В Екатеринбурге на Юго-Западе мужчина устроил стрельбу с балкона квартиры
20:15 Более 200 тысяч жителей Свердловской области поставили прививки от гриппа
19:50 Куйвашев потребовал соблюдать эпидтребования при открытии театрального сезона в Свердловской области
19:31 В Невьянске будут судить мужчину, обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровью
19:03 В Свердловской области стартовали экологические субботники «Зеленая Россия»
18:41 В Свердловской области проведено 8496 исследований проб на коронавирус
18:33 В Екатеринбурге стартовала Неделя семьи
18:15 Музей Марковской школы Прикамья выиграл федеральный грант на развитие экспозиции
18:07 В Нижнем Тагиле отопительный сезон начнется 15 сентября
17:54 За сутки COVID-19 выявлен у жителей 14 территорий Прикамья
17:51 Жители Перми могут бесплатно заняться йогой, зумбой и скандинавской ходьбой на свежем воздухе
17:50 На Среднем Урале пропал мужчина, нуждающийся в медицинской помощи
Все новости
11:16 «Роскосмос» опроверг отказ НАСА от российских «Союзов» после 2020 года
10:48 Медведев предложил ввести минимальный гарантированный доход в России
10:19 Песков заявил, что прямой линии с Путиным в 2020 году не будет
09:53 Замглавы Минэнерго Тихонов задержан по подозрению в мошенничестве
09:26 Россияне стали массово отказываться от пластиковых банковских карт
15:57 Лукашенко в интервью российским журналистам признал, что «немного пересидел»
15:51 Эпидемиолог Минздрава РФ заявил, что первая волна COVID-19 в России еще не завершилась
15:02 Пресненский суд Москвы приговорил актера Михаила Ефремова к 8 годам колонии
14:58 Светлана Тихановская в ПАСЕ призвала ввести санкции против властей Белоруссии
14:50 Военного историка Андрея Жукова приговорили к 12,5 годам колонии по обвинению в госизмене
14:47 Microsoft анонсировала консоль нового поколения Xbox Series S за 299 долларов
14:15 В Германии назвали опасной для страны остановку строительства «Северного потока-2»
14:11 Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в смертельном ДТП
14:04 Роскомнадзор назвал цензурой ограничения YouTube фильма про Беслан
13:53 Роскомнадзор обвинил компанию Google в цензуре
13:47 Первая партия российской вакцины от коронавируса «Спутник V» выпущена в гражданский оборот
13:44 Турецкие власти запретили проезд стоя в общественном транспорте
13:41 Ефремова доставили в суд на оглашение приговора
13:17 Лукашенко даст большое интервью российским журналистам
12:50 Россия отреагировала на желание Трампа помешать «Северному потоку-2»
12:45 В России зафиксировали 5 099 новых случаев коронавируса
12:27 Минтруд предложил продлить новогодние выходные
11:57 Суд огласит приговор Михаилу Ефремову
11:31 Эксперт назвал лучшую валюту для сбережений
Новости России и мира
01:28
9/09
 В Екатеринбурге ограбили салон «МТС». Добычей разбойника стали 10 «Айфонов»
21:23
8/09
 Пьяный бомж напал на челябинца в центре Екатеринбурга, отправив его в реанимацию
21:08
8/09
 В Екатеринбурге силовики проверяют информацию о сексуальных домогательствах к 6-летней девочке. Под подозрением оказался школьник
16:19
8/09
 В Камышлове суд за незаконную охоту приговорил трех охотников к лишению свободы
15:37
8/09
 В Екатеринбурге полиция возбудила очередное уголовное дело по факту мошенничества с квартирами в скандальном ЖК
10:55
8/09
 В Екатеринбурге казаки попытались задержать студента УрФУ, заподозрив в нем представителя ЛГБТ
18:06
7/09
 В райотделах УМВД по Екатеринбургу назначены новые начальники
12:40
7/09
 На Среднем Урале коронавирус выявили еще у 125 человек
12:34
6/09
 Число заражённых коронавирусом свердловчан превысило 26 тысяч
12:35
5/09
 Свыше 25,9 тысяч случаев COVID-19 выявлено в Свердловской области
13:16
4/09
 Уголовное дело бизнесмена Александра Фрибуса снова вернули в прокуратуру
19:52
3/09
 Мэр Среднеуральска встал на защиту предприятия, заливающего окрестности нечистотами
12:34
3/09
 Еще 121 свердловчанин заболел коронавирусом
19:12
2/09
 Прокурор Свердловской области заинтересовался ситуацией с экологическим бедствием под Екатеринбургом
12:45
2/09
 Более 40% заразившихся коронавирусом свердловчан – жители Екатеринбурга
19:33
1/09
 Оперативники ОБОП ищут новых пострадавших от рук спортсменов, устроивших передел похоронного рынка в Сысерти
12:38
1/09
 В Свердловской области обнаружили ещё 117 случаев COVID-19
23:57
31/08
 В УМВД России по Екатеринбургу назначили нового начальника ОП № 11
09:35
31/08
 Чиновники Берёзовского могут закрыть только что открытый депутатом Госдумы Центр защиты прав граждан
13:04
30/08
 В России COVID-19 заразились свыше 990 тысяч человек
12:48
30/08
 Ещё у 120 свердловчан обнаружили коронавирус
12:49
29/08
 Более 40% заразившихся коронавирусом свердловчан – жители Екатеринбурга
12:38
28/08
 50% заразившихся коронавирусом свердловчан – жители Екатеринбурга
11:33
28/08
 Полиция Первоуральска продолжает закрывать глаза на вывоз имущества с госпредприятия
Все новости