Песков заявил, что прямой линии с Путиным в 2020 году не будет

Анастасия Харитонова © Вечерние ведомости

Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным в 2020 году не состоится. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.«Президент проводит прямую линию уже последние несколько месяцев. Поэтому, конечно, проводить прямую линию в этом году в её традиционном формате было бы излишним», — цитирует Пескова ТАСС.Он также уточнил, что элементы прямой линии будут включены в ежегодную пресс-конференцию Путина, которая состоится в декабре.«Поэтому мы, безусловно, попробуем добавить... элементы, которые позволят президенту получить обратную связь от граждан из различных регионов», — отметил Песков.