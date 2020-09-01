Песков заявил, что прямой линии с Путиным в 2020 году не будет
Россия и мир
Фото: kremlin.ru
Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным в 2020 году не состоится. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Президент проводит прямую линию уже последние несколько месяцев. Поэтому, конечно, проводить прямую линию в этом году в её традиционном формате было бы излишним», — цитирует Пескова ТАСС.
Он также уточнил, что элементы прямой линии будут включены в ежегодную пресс-конференцию Путина, которая состоится в декабре.
«Поэтому мы, безусловно, попробуем добавить... элементы, которые позволят президенту получить обратную связь от граждан из различных регионов», — отметил Песков.
«Президент проводит прямую линию уже последние несколько месяцев. Поэтому, конечно, проводить прямую линию в этом году в её традиционном формате было бы излишним», — цитирует Пескова ТАСС.
Он также уточнил, что элементы прямой линии будут включены в ежегодную пресс-конференцию Путина, которая состоится в декабре.
«Поэтому мы, безусловно, попробуем добавить... элементы, которые позволят президенту получить обратную связь от граждан из различных регионов», — отметил Песков.
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