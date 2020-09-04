Замглавы Минэнерго Тихонов задержан по подозрению в мошенничестве

Анастасия Харитонова © Вечерние ведомости

Заместитель министра энергетики РФ Анатолий Тихонов задержан по подозрению в мошенничестве. Об этом «Ведомостям» рассказал источник, близкий к следствию. Также о задержании чиновника сообщили источники ТАСС.По информации «Ведомостей», в Министерстве энергетики прошли обыски в рамках ранее возбужденного уголовного дела по ст. 159 УК РФ. Тихонов был задержан в результате обысков.Собеседник издания заявил, что вопрос о мере пресечения Тихонову будет решен в ближайшее время.Как сообщает «Коммерсантъ», обыски также проводились у заместителя гендиректора ФГБУ «Российское энергетическое агентство» Игоря Кожуховского в рамках уголовного дела, возбужденного СК по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».Издание сообщает, что речь идет о хищениях при реализации утвержденной в 2014 году госпрограммы «Энергоэффективность и развитие энергетики» в 2013-2015 годах, которая предусматривает финансирование мероприятий по разработке государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса. На эти цели РЭА получило от Минэнерго субсидии на общую сумму 968 млн рублей.