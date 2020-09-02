Роскомнадзор назвал цензурой ограничения YouTube фильма про Беслан

Анастасия Харитонова © Вечерние ведомости

Роскомнадзор направил официальное письмо руководству Google LLC, в котором потребовал при работе сервисов компании на территории РФ строгого соблюдения законодательства по распространению информации. Так ведомство отреагировало установку возрастных ограничений на фильм «Беслан. Фильм Александра Рогаткина».«Расценив действия администрации YouTube как акт цензуры, Роскомнадзор потребовал при работе сервисов компании Google на территории Российской Федерации строгого соблюдения законодательства по распространению информации, которое вытекает из запрета цензуры, установленного ч. 5 ст. 29 Конституции РФ», – говорится в сообщении.В Google, в свою очередь, сообщили, что наложили ограничения на фильм про Беслан из-за сцен насилия.«Безопасность зрителей, авторов и партнеров YouTube - наш главный приоритет. На платформе запрещено публиковать контент с изображениями насилия или жестокости. Если пользователи находят то, что нарушает правила нашего сообщества, они могут сообщить об этом. Однако если контент содержит сцены насилия или неприятные изображения и дает при этом достаточно контекста, мы можем оставить видео, но наложить на него возрастные ограничения. Примеры таких случаев - новостные репортажи или документальные фильмы», - отметили в компании.