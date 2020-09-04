Роскомнадзор обвинил компанию Google в цензуре

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Роскомнадзор назвал ограничения по распространению фильма «Беслан. Фильм Александра Рогаткина» на YouTube актом цензуры со стороны компании Google. Роскомнадзором направлено письмо руководству Google LLC с требованием строгого соблюдения Конституции РФ, запрещающей цензуру, при работе сервисов Google в России, передает Вести.ру.Премьера документального фильма-расследования «Беслан» состоялась 3 сентября на канале «Россия 1».