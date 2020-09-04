Турецкие власти запретили проезд стоя в общественном транспорте
Россия и мир
Проезд стоя в общественном транспорте Турции запрещен в связи с ростом заболеваемости коронавирусом, заявил президент республики Эрдоган, передает РИА «Новости».
«Мы наблюдаем рост заболеваний COVID-19. В связи с этим меры по противодействию пандемии усиливаются. Кафе и рестораны будут еще больше контролироваться. Ни в коем случае не будут разрешаться поездки стоя в общественном транспорте», - заявил Эрдоган.
Эрдоган также заявил, что нарушающие масочный режим граждане будут в обязательном порядке оштрафованы.
«Мы наблюдаем рост заболеваний COVID-19. В связи с этим меры по противодействию пандемии усиливаются. Кафе и рестораны будут еще больше контролироваться. Ни в коем случае не будут разрешаться поездки стоя в общественном транспорте», - заявил Эрдоган.
Эрдоган также заявил, что нарушающие масочный режим граждане будут в обязательном порядке оштрафованы.
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