Ефремова доставили в суд на оглашение приговора

Анастасия Харитонова © Вечерние ведомости

Актер Михаил Ефремов, которому сегодня будет оглашен приговор, пришел на заседание суда без вещей. Он покинул квартиру в Плотниковом переулке и в сопровождении сотрудников ФСИН отправился в Пресненский суд Москвы, передает корреспондент ТАСС.У суда усилены меры безопасности. Сотрудники полиции просят присутствующих не препятствовать проезду автотранспорта.Напомним, что сегодня, 8 сентября, суд огласит Ефремову приговор по делу о смертельном ДТП. Прокурор попросила назначить актеру наказание в виде 11 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.