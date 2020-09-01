Лукашенко даст большое интервью российским журналистам
Россия и мир
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Президент Белоруссии Александр Лукашенко даст большое интервью российским журналистам 8 сентября. Об этом сообщает «РИА Новости».
Интервью у политика возьмут журналисты Маргарита Симоньян, Антон Верницкий, Евгений Рожков и Роман Бабаян.
Добавим, что Telegram-канал «Пул Первого» в анонсе интервью отметил, что Лукашенко ответит «на самые острые» вопросы.
Интервью у политика возьмут журналисты Маргарита Симоньян, Антон Верницкий, Евгений Рожков и Роман Бабаян.
Добавим, что Telegram-канал «Пул Первого» в анонсе интервью отметил, что Лукашенко ответит «на самые острые» вопросы.
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