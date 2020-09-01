Анастасия Харитонова © Вечерние ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко даст большое интервью российским журналистам 8 сентября. Об этом сообщает «РИА Новости».Интервью у политика возьмут журналисты Маргарита Симоньян, Антон Верницкий, Евгений Рожков и Роман Бабаян.Добавим, что Telegram-канал «Пул Первого» в анонсе интервью отметил, что Лукашенко ответит «на самые острые» вопросы.