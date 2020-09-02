Минтруд предложил продлить новогодние выходные

Анастасия Харитонова © Вечерние ведомости

Министерство труда РФ предлагает установить новогодними выходными в 2021 году даты с 1 по 10 января. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.В Минтруде заявили, что обновленный график дней отдыха формировался с учетом интересов организаций и различных категорий граждан.Согласно документу, в 2021 году выходные дни в России установятся с 1 по 10 января, с 21 по 23 февраля, с 6 по 8 марта, с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая, с 12 по 14 июня, с 4 по 7 ноября и 31 декабря. 31 декабря, при этом, останется рабочим днем.