Суд огласит приговор Михаилу Ефремову

Анастасия Харитонова © Вечерние ведомости

Сегодня, 8 сентября, Пресненский районный суд Москвы огласит приговор актеру Михаилу Ефремову по делу о гибели человека в ДТП. Как сообщили ТАСС в пресс-службе суда, оглашение приговора назначено на 11:00 мск.Приговор Михаилу Ефремову вынесут спустя три месяца после ДТП, которое произшло 8 июня на Смоленской площади.Согласно п. «а» ч. 4 ст. 264 УК России «Нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека», по которой судят актера, ему грозит от 5 до 12 лет колонии. Прокурор запросил для Ефремова 11 лет колонии общего режима.Напомним, что, выступая с последним словом 3 сентября, Ефремов признал свою вину и раскаялся.