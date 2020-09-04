Эксперт назвал лучшую валюту для сбережений

Анастасия Харитонова © Вечерние ведомости

Лучшей валютой для сбережения в ближайшие несколько месяцев будет швейцарский франк. Именно эта валюта сможет сохранить стабильность на фоне пандемии коронавируса и изменения геополитического фона. Об этом РИА Новости сообщил эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Дмитрий Бабин.Эксперт заявил, что за последние полгода, включая период пандемии, лучше всего показали себя шведская крона, швейцарский франк и датская крона. За этот период эти валюты росли по отношению к доллару США.«Однако на более долгосрочном горизонте, вероятно, лишь швейцарский франк может сохранить лидирующие позиции, так как он является одной из основных защитных валют», - отметил Бабин.Эксперт предупредил, что в условиях высоких геополитических рисков, может резко снизиться спрос на другие европейские валюты. Это связано с внешнеторговым противостоянием США с другими странами (в том числе европейскими), а также с проблемами экономики Евросоюза и угрозой второй волны пандемии.