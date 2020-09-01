Глава МИД Украины заявил, что не смог провести переговоры с Лавровым

Анастасия Харитонова © Вечерние ведомости

Переговоры министров иностранных дел России и Украины, которые были инициированы нарушением перемирия в Донбассе, не состоялись. Об этом 7 сентября сообщил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ICTV.По словам министра, разговор не состоялся в связи с отъездом главы МИД России Сергея Лаврова в Сирию.«Мы получили сообщение, что министр Лавров срочно отбыл в командировку и неизвестно, когда этот разговор состоится. Как оказалось, он уехал в Сирию», — сказал он.Дмитрий Кулеба отметил, что помимо гибели украинского военнослужащего на Донбассе он намерен обсудить подготовку саммита глав МИД в «нормандском формате». Он подчеркнул, что в любом случае собирается дождаться, когда у Лаврова появится время.