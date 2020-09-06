Государственный поисковик «Спутник» прекратил работу
Россия и мир
Фото: ТАСС
Национальный государственный поисковый сервис «Спутник» прекратил свою работу. Об этом сообщается на сайте CNews.
С официального сайта «Спутника» пропала строка для ввода поисковых запросов, пишет портал. Кроме того, на главной странице теперь отображаются ссылки на другие разработки компании, среди которых доверенный и корпоративный браузеры, аналитическая система и дистрибутив корпоративного поиска с машинным обучением.
Отмечается, что на разработку системы было потрачено более 2 миллиардов рублей.
Напомним, что в 2018 году «Ростелеком» попросил суд признать свою дочернюю компанию, которая занималась разработкой поисковика и браузера, банкротом. В июле 2019 года ООО «Спутник» прекратило свою деятельность.
С официального сайта «Спутника» пропала строка для ввода поисковых запросов, пишет портал. Кроме того, на главной странице теперь отображаются ссылки на другие разработки компании, среди которых доверенный и корпоративный браузеры, аналитическая система и дистрибутив корпоративного поиска с машинным обучением.
Отмечается, что на разработку системы было потрачено более 2 миллиардов рублей.
Напомним, что в 2018 году «Ростелеком» попросил суд признать свою дочернюю компанию, которая занималась разработкой поисковика и браузера, банкротом. В июле 2019 года ООО «Спутник» прекратило свою деятельность.
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