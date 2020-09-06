Государственный поисковик «Спутник» прекратил работу

Анастасия Харитонова © Вечерние ведомости

Национальный государственный поисковый сервис «Спутник» прекратил свою работу. Об этом сообщается на сайте CNews.С официального сайта «Спутника» пропала строка для ввода поисковых запросов, пишет портал. Кроме того, на главной странице теперь отображаются ссылки на другие разработки компании, среди которых доверенный и корпоративный браузеры, аналитическая система и дистрибутив корпоративного поиска с машинным обучением.Отмечается, что на разработку системы было потрачено более 2 миллиардов рублей.Напомним, что в 2018 году «Ростелеком» попросил суд признать свою дочернюю компанию, которая занималась разработкой поисковика и браузера, банкротом. В июле 2019 года ООО «Спутник» прекратило свою деятельность.