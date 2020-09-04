Погранкомитет Белоруссии: Колесникова пересекла границу с Украиной
Россия и мир
Фото: РИА Новости
В Пограничном комитете Белоруссии подтвердили, что оппозиционеры Мария Колесникова, Антон Родненков и Иван Кравцов прошли погранконтроль на границе с Украиной. Об этом сообщили ТАСС и «Интерфакс».
«Подтверждаем, что они проходили пограничный контроль в пункте пропуска "Александровка" в 4 часа утра»,— сказал ТАСС официальный представитель Погранкомитета Антон Бычковский.
Источник «Интерфакса» рассказал, что оппозиционеров доставили на границу с Украиной белорусские спецслужбы из СИЗО. Марию Колесникову задержали при попытке пересечения границы.
«Подтверждаем, что они проходили пограничный контроль в пункте пропуска "Александровка" в 4 часа утра»,— сказал ТАСС официальный представитель Погранкомитета Антон Бычковский.
Источник «Интерфакса» рассказал, что оппозиционеров доставили на границу с Украиной белорусские спецслужбы из СИЗО. Марию Колесникову задержали при попытке пересечения границы.
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