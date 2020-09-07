Россиян предупредили о росте цен на подсолнечное масло и семечки
Россия и мир
Фото: РИА Новости
В России из-за неурожая подсолнечника могут вырасти цены на подсолнечное масло и семечки. Об этом сообщает РБК со ссылкой на отчет «СовЭкон».
В 2020 году, согласно подсчету, будет собрано 11,8 миллиона тонн маслосемян, что ниже прошлогоднего показателя на 23 процента. Кроме того, урожай подсолнечника может в результате оказаться самым низким с 2017 года, когда было собрано 10,5 миллиона тонн.
Напомним, что ранее доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Мария Долгова предупредила, что цены на продукты в России могут вырасти на треть, если случится вторая волна коронавируса.
В 2020 году, согласно подсчету, будет собрано 11,8 миллиона тонн маслосемян, что ниже прошлогоднего показателя на 23 процента. Кроме того, урожай подсолнечника может в результате оказаться самым низким с 2017 года, когда было собрано 10,5 миллиона тонн.
Напомним, что ранее доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Мария Долгова предупредила, что цены на продукты в России могут вырасти на треть, если случится вторая волна коронавируса.
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