Россиян предупредили о росте цен на подсолнечное масло и семечки

Анастасия Харитонова © Вечерние ведомости

В России из-за неурожая подсолнечника могут вырасти цены на подсолнечное масло и семечки. Об этом сообщает РБК со ссылкой на отчет «СовЭкон».В 2020 году, согласно подсчету, будет собрано 11,8 миллиона тонн маслосемян, что ниже прошлогоднего показателя на 23 процента. Кроме того, урожай подсолнечника может в результате оказаться самым низким с 2017 года, когда было собрано 10,5 миллиона тонн.Напомним, что ранее доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Мария Долгова предупредила, что цены на продукты в России могут вырасти на треть, если случится вторая волна коронавируса.