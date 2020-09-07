В России выпустят облегченную версию вакцины от COVID-19

Анастасия Харитонова © Вечерние ведомости

После завершения испытаний вакцины от коронавируса препарат будет существовать как минимум в двух вариантах. Об этом радио Sputnik рассказал профессор, завотделом НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Бутенко.«Вакцины будут двух категорий: для взрослых и для детей. Для детей она будет более щадящая и менее реактогенная», — заявил Бутенко.По словам специалиста, в вакцине для детей будет уменьшена дозировка. Он объяснил, что это необходимо, так как у детей меньше масса тела и менее развитая иммунная система.В тестовой вакцинации участвуют только люди старше 18 лет, но итоговый продукт должен подходить и для детей, пояснил профессор.