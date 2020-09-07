В России выпустят облегченную версию вакцины от COVID-19
Россия и мир
Фото: РИА Новости
После завершения испытаний вакцины от коронавируса препарат будет существовать как минимум в двух вариантах. Об этом радио Sputnik рассказал профессор, завотделом НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Бутенко.
«Вакцины будут двух категорий: для взрослых и для детей. Для детей она будет более щадящая и менее реактогенная», — заявил Бутенко.
По словам специалиста, в вакцине для детей будет уменьшена дозировка. Он объяснил, что это необходимо, так как у детей меньше масса тела и менее развитая иммунная система.
В тестовой вакцинации участвуют только люди старше 18 лет, но итоговый продукт должен подходить и для детей, пояснил профессор.
«Вакцины будут двух категорий: для взрослых и для детей. Для детей она будет более щадящая и менее реактогенная», — заявил Бутенко.
По словам специалиста, в вакцине для детей будет уменьшена дозировка. Он объяснил, что это необходимо, так как у детей меньше масса тела и менее развитая иммунная система.
В тестовой вакцинации участвуют только люди старше 18 лет, но итоговый продукт должен подходить и для детей, пояснил профессор.
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