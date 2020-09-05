Зарплаты бюджетникам проиндексируют на 3% с 1 октября

Анастасия Харитонова © Вечерние ведомости

Зарплаты работникам федеральных казённых, бюджетных и автономных учреждений проиндексируют на 3% с 1 октября. Распоряжение об этом подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.«Принять меры по увеличению с 1 октября 2020 года на 3% обеспечиваемой за счёт средств федерального бюджета оплаты труда: работников федеральных казённых, бюджетных и автономных учреждений», — говорится в документе.Помимо работников бюджетных учреждений, индексация коснётся гражданских служащих военных частей.