Зарплаты бюджетникам проиндексируют на 3% с 1 октября
Россия и мир
Фото: РИА Новости
Зарплаты работникам федеральных казённых, бюджетных и автономных учреждений проиндексируют на 3% с 1 октября. Распоряжение об этом подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
«Принять меры по увеличению с 1 октября 2020 года на 3% обеспечиваемой за счёт средств федерального бюджета оплаты труда: работников федеральных казённых, бюджетных и автономных учреждений», — говорится в документе.
Помимо работников бюджетных учреждений, индексация коснётся гражданских служащих военных частей.
«Принять меры по увеличению с 1 октября 2020 года на 3% обеспечиваемой за счёт средств федерального бюджета оплаты труда: работников федеральных казённых, бюджетных и автономных учреждений», — говорится в документе.
Помимо работников бюджетных учреждений, индексация коснётся гражданских служащих военных частей.