Курс евро превысил 90 рублей впервые с 2016 года

Анастасия Харитонова © Вечерние ведомости

Курс доллара вырос более чем на 1%, до 76,24 рубля на 13:30 мск, свидетельствуют данные Московской биржи. Доллар поднялся выше отметки 76 рублей впервые с 26 августа.Курс евро растет на 0,9% — до 90,07 рублей. Выше отметки 90 рублей курс евро поднялся впервые с февраля 2016 года.Курс рубля снижается из-за внешних факторов. Так, цены на баррель нефти европейской марки Brent снизились более чем на 1% и колеблются возле 42 долларов.Кроме того, один из главных факторов волатильности курса российской валюты - возросшие санкционные риски.