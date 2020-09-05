Группа туристов с восемью детьми пропала в горах в Сочи

Анастасия Харитонова © Вечерние ведомости

В горах в Сочи пропала группа туристов из 11 туристов, в числе которых 8 детей. Сейчас их поисками занимаются спасатели, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.По данным ведомства, группа вышла утром в воскресенье, 6 сентября, из посёлка Эсто-Садок в горнолесной массив к озеру на высоте 2320 м на южном склоне «Розы Хутор» и до настоящего времени не вернулась.Детям в группе от девяти до 16 лет, отмечает пресс-служба ведомства.Спасатели на квадроциклах уже обследовали берег озера и маршруты склона. Кроме того, планируется привлечь конно-кинологический расчёт. Также готовится вылет вертолёта Ми-8. Всего в поисках участвуют 64 человека и 12 единиц техники.