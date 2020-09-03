ООН назвала ответственных за подачу воды в Крым

Анастасия Харитонова © Вечерние ведомости

Ответственность за подачу чистой питьевой воды в Крым лежит и на Украине, и на России. Об этом РИА Новости сообщила официальный представитель управления Верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл.По словам представителя, в управлении Верховного комиссара ООН считают, что Россия несет главную ответственность за обеспечение доступа к воде для населения Крыма. Украина, в свою очередь, должна поддерживать осуществление экономических, социальных и культурных прав и постоянно держать в поле зрения сведения о том, может ли она принять меры для обеспечения достаточного уровня жизни для жителей полуострова.Напомним, что 1 сентября стало известно, что пересохли почти все крупные реки Крыма. 2 сентября глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что из-за засухи стоит готовиться к худшей ситуации — это поможет спокойнее преодолеть все, что будет сверх нее. Также он добавил, что на полуострове вводятся графики подачи воды.