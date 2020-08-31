Кипрская газета раскрыла имена россиян с «золотыми паспортами»
Россия и мир
Фото: forkandfoot.com
Газета Politis опубликовала список людей, которые в 2008–2012 годах вместе с семьями получили гражданство Кипра в обмен на инвестиции.
По информации издания, в этом списке есть российские, украинские и сирийские бизнесмены, которые «входили в группу высокого риска». Некоторые из них в те годы были под следствием, бизнес остальных подпадал под санкции или административные штрафы.
В список, в частности, вошел владелец группы компаний ЕСН Григорий Березкин, владелец торговой сети «Spar» в России и «Тульского мясокомбината» Антон Белобрагин, гендиректор компании «БФА-Девелопмент» и вдова экс-владельца банка «Уралсиб» Людмила Коган, первый заместитель председателя ВЭБ РФ Михаил Кузовлев.
По заявлению газеты, перечисленные имена содержались в письме президента республики Никоса Анастасиадиса лидерам политических партий страны, который ранее был засекречен. Публикация состоялась, когда гриф «секретно» был снят.
По информации издания, в этом списке есть российские, украинские и сирийские бизнесмены, которые «входили в группу высокого риска». Некоторые из них в те годы были под следствием, бизнес остальных подпадал под санкции или административные штрафы.
В список, в частности, вошел владелец группы компаний ЕСН Григорий Березкин, владелец торговой сети «Spar» в России и «Тульского мясокомбината» Антон Белобрагин, гендиректор компании «БФА-Девелопмент» и вдова экс-владельца банка «Уралсиб» Людмила Коган, первый заместитель председателя ВЭБ РФ Михаил Кузовлев.
По заявлению газеты, перечисленные имена содержались в письме президента республики Никоса Анастасиадиса лидерам политических партий страны, который ранее был засекречен. Публикация состоялась, когда гриф «секретно» был снят.
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