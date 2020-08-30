В России COVID-19 обнаружен ещё у 5 195 человек
Россия и мир
Фото: ТАСС
За последние сутки в России выявлено 5 195 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Зафиксирован 61 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровело 2 823 человека.
Больше всего новых случаев заражения выявлено в Москве (620 человек), Санкт-Петербурге (192), Московской (167), Ростовской (155) и Нижегородской (153) областях.
Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 025 505 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 17 820 летальных исходов, выздоровело 840 949 человек.
Больше всего новых случаев заражения выявлено в Москве (620 человек), Санкт-Петербурге (192), Московской (167), Ростовской (155) и Нижегородской (153) областях.
Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 025 505 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 17 820 летальных исходов, выздоровело 840 949 человек.
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