В России COVID-19 обнаружен ещё у 5 195 человек

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

За последние сутки в России выявлено 5 195 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Зафиксирован 61 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровело 2 823 человека.Больше всего новых случаев заражения выявлено в Москве (620 человек), Санкт-Петербурге (192), Московской (167), Ростовской (155) и Нижегородской (153) областях.Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 025 505 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 17 820 летальных исходов, выздоровело 840 949 человек.