Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Китай для США опаснее России

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Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Китай представляет большую угрозу для страны, чем Россия.«Самая серьезная угроза для Соединенных Штатов со стороны иностранной державы исходит от Коммунистической партии Китая (КПК)», - заявил Майкл Помпео в эфире телеканала Fox News, отвечая на вопрос, какую страну из двух он считает более опасной для США.По его словам, КНР наращивает свой военный потенциал, применяет для влияния на Вашингтон те способы, которых нет у Москвы, а также использует свою экономическую мощь для уничтожения десятков тысяч рабочих мест в США, передает gazeta.ru.