В Кремле прокомментировали идею Дерипаски перенести столицу РФ

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В Кремле прокомментировали идею Дерипаски перенести столицу России. По словам пресс-секретаря Путина Пескова, бизнесмен имеет право на такую точку зрения, сообщает gazeta.ru.В ходе Столыпин-форума «Иммунная система мировой экономики» в Москве Дерипаска заявил о том, что перенос столицы мог бы принести выгоду всей стране. По его мнению, все денежные потоки сосредоточены в нынешней столице, а регионам ничего не достается, передает iz.ru.