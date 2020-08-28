В Кремле прокомментировали идею Дерипаски перенести столицу РФ
Россия и мир
В Кремле прокомментировали идею Дерипаски перенести столицу России. По словам пресс-секретаря Путина Пескова, бизнесмен имеет право на такую точку зрения, сообщает gazeta.ru.
В ходе Столыпин-форума «Иммунная система мировой экономики» в Москве Дерипаска заявил о том, что перенос столицы мог бы принести выгоду всей стране. По его мнению, все денежные потоки сосредоточены в нынешней столице, а регионам ничего не достается, передает iz.ru.
В ходе Столыпин-форума «Иммунная система мировой экономики» в Москве Дерипаска заявил о том, что перенос столицы мог бы принести выгоду всей стране. По его мнению, все денежные потоки сосредоточены в нынешней столице, а регионам ничего не достается, передает iz.ru.
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