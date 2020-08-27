Собянин сообщил Путину, что сделал себе прививку от коронавируса

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Собянин сделал прививку от коронавируса и чувствует себя нормально. Об этом он сообщил в ходе рабочей встречи с Путиным.«Можно сказать, что я вообще практически не почувствовал никаких последствий. Единственное, была небольшая головная боль… но это в пределах, так же как... мы чувствуем, когда прививаемся от гриппа», — заявил Собянин.Также столичный мэр сообщил Путину, что со следующей недели начнутся пострегистрационные испытания вакцины от коронавируса в Москве.