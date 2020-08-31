Собянин сообщил об осложнении ситуации с коронавирусом осенью в Москве

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Осенью Москва может столкнуться с некоторым осложнением ситуации с коронавирусом из-за начала учебного года и возвращения людей с дач, сообщил Собянин на своем личном сайте.По его словам, возможны локальные вспышки инфекции на предприятиях и в офисах, которые придется временно закрывать или переводить на удаленку.Ранее глава города также сообщил, что у значительной части москвичей выявлена естественная иммунизация от коронавируса, отмечает gazeta.ru.