iPhone 11 оказался самым продаваемым в мире смартфоном

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Стали известны наиболее популярные смартфоны в мире по итогам продаж за первое полугодие 2020 года. Первое место занял iPhone 11. Такие данные приводит аналитическая фирма Omdia. «Это на 10,8 млн штук больше, чем поставки смартфона iPhone XR в прошлом году, когда он стал самой продаваемой моделью», — говорится в сообщении. Всего корпорации из Купертино удалось продать за этот период рекордные 37,7 млн трубок.По данным компании, ключевыми факторами успешных продаж на фоне пандемии коронавируса стали более низкая цена и улучшение электронных компонентов смартфона.С большим отставанием на втором месте оказался Samsung Galaxy A51 — 11,4 млн проданных штук. Четвертое и пятое место в списке у недорогих смартфонов от китайской Xiaomi — Redmi Note 8 (11 млн) и Redmi Note 8 Pro (10,2 млн).