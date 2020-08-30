Более 80% новых случаев коронавируса в Москве выявлено у людей младше 65 лет
Россия и мир
Фото: lenta.ru
В столице подтверждено 692 новых случая заражения коронавирусом. Среднее число новых случаев за неделю на 3% меньше, чем 3 недели назад. Среднесуточный темп прироста новых случаев за 10 дней составляет 0,25%. Несмотря на увеличение охвата тестирований на коронавирус, число новых случаев в Москве остается на низком уровне.
Среди новых выявленных случаев:
- 1,9% — дети
- 49,6% — от 18 до 45 лет
- 30,5% — от 46 до 65 лет
- 12,1% — от 66 до 79 лет
- 5,9% — старше 80 лет
Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.
Среди новых выявленных случаев:
- 1,9% — дети
- 49,6% — от 18 до 45 лет
- 30,5% — от 46 до 65 лет
- 12,1% — от 66 до 79 лет
- 5,9% — старше 80 лет
Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.
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