Более 80% новых случаев коронавируса в Москве выявлено у людей младше 65 лет

Наталья Федорова © Вечерние ведомости

В столице подтверждено 692 новых случая заражения коронавирусом. Среднее число новых случаев за неделю на 3% меньше, чем 3 недели назад. Среднесуточный темп прироста новых случаев за 10 дней составляет 0,25%. Несмотря на увеличение охвата тестирований на коронавирус, число новых случаев в Москве остается на низком уровне.Среди новых выявленных случаев:- 1,9% — дети- 49,6% — от 18 до 45 лет- 30,5% — от 46 до 65 лет- 12,1% — от 66 до 79 лет- 5,9% — старше 80 летВсе пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.