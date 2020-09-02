По данным СМИ, Евросоюз не станет вводить санкции против Лукашенко

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Евросоюз не включит Лукашенко в санкционный список, преимущественно из-за позиции ФРГ, Франции и Италии. Об этом сообщает Welt со ссылкой на источники. В статье добавляется, что так лидеры этих стран пытаются «сохранить открытыми каналы для диалога».Ранее Reuters со ссылкой на осведомленный канадский источник сообщал, что США, ЕС и Канада обсуждают введение санкций против Минска из-за тотальной фальсификации итогов президентских выборов и действий силовиков при разгоне протестующих.