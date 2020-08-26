Цены на овсянку в России достигли исторического максимума

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Цены на овсянку в России побили рекорд, в августе хлопья «Геркулес» (тип продукции) достигли в закупочной стоимости 26,8 тыс. рубля за 1 т. (в августе 2019 года — 19,7 тыс. рубля). Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Института конъюнктуры аграрного рынка. Закупочная стоимость овса в Алтайском крае достигла 11,5 тыс. руб. за 1 т против 5,8 тыс. руб. годом ранее.Рост цен у производителей уже привел к подорожанию овсяных хлопьев в рознице. В июле этого года розничная цена на овсяные хлопья «Геркулес», по информации Росстата, выросла на 10% по сравнению с июлем 2019-го и достигла 71,2 руб. за 1 кг. По официальной статистике, это самое высокое значение минимум с 2000 года.