В Приморье во время тайфуна «Майсак» пострадали 55 человек

Анастасия Харитонова © Вечерние ведомости

В Приморье в медицинские учреждения обратились 55 человек, которые пострадали вчера, когда в крае бушевал тайфун «Майсак». Эти данные, предоставленные министерством здравоохранения Приморья сообщила пресс-служба правительства региона.Ка объяснила министр здравоохранения края Анастасия Худченко, были зарегистрированы различные травмы:«В основном это ушибы конечностей, инородные тела в переднем отделе глаза. Всем, кто обратился за помощью, была оказана квалифицированная медицинская помощь - из 11 человек, обратившихся в "тысячекоечную" больницу, семь человек оперативно прооперированы», - уточнила она.Погиб от тайфуна один человек: в Шкотовском районе мужчину убило упавшее дерево.Напомним, что в четверг, 3 сентября, тайфуна охватил юго-западные, западные районы и южное побережье края. Во второй половине дня скорость ветра значительно выросла, порывы достигали 43 метров в секунду. По приблизительным подсчетам, ветер повалил сотни деревьев и снес десятки крыш.Из-за аварий на энергосетях без электричества остались 150 тысяч жителей в более 70 населенных пунктах.