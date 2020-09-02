Японцев возмутили архивные фотографии Курильских островов
Россия и мир
Фото: ru.wikipedia.org
Японцы возмутились из-за архивных фотографий об освобождении Курильских островов, которые были опубликованы Минобороны РФ. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Япония объявила капитуляцию 15 августа 1945 года. А десантная операция на острове Шумшу началась 18 августа. Разве премьер Абэ этого не знал? Зачем тогда все эти «выверты» с возвратом двух островов? Разве не понятно, что нужно требовать все», — приводит агентство слова одного из читателей японского издания Hokkaido Shinbun.
Один из читателей утверждает, что «нельзя доверять политикам из Либерально-демократической партии, которые трясутся от страха, будучи не в состоянии ничего сказать на это России».
Добавим, что Москва и Токио уже несколько десятилетий пытаются заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны. Основным разногласием остается вопрос о принадлежности Южных Курильских островов, которые после окончания противостояния вошли в состав СССР.
«Япония объявила капитуляцию 15 августа 1945 года. А десантная операция на острове Шумшу началась 18 августа. Разве премьер Абэ этого не знал? Зачем тогда все эти «выверты» с возвратом двух островов? Разве не понятно, что нужно требовать все», — приводит агентство слова одного из читателей японского издания Hokkaido Shinbun.
Один из читателей утверждает, что «нельзя доверять политикам из Либерально-демократической партии, которые трясутся от страха, будучи не в состоянии ничего сказать на это России».
Добавим, что Москва и Токио уже несколько десятилетий пытаются заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны. Основным разногласием остается вопрос о принадлежности Южных Курильских островов, которые после окончания противостояния вошли в состав СССР.
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