Российским регионам могут запретить понижать прожиточный минимум

Анастасия Харитонова © Вечерние ведомости

В России могут ввести запрет на уменьшение прожиточного минимума в регионах. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на два источника, близкие к правительству. По данным издания, инициативу обсудили на совещании в правительстве.Отмечается, что прожиточный минимум нельзя будет снижать даже если потребительская корзина подешевеет. Ограничение будет действовать в случае, если по расчетам размер нового прожиточного минимума будет меньше, чем ставка, установленная годом ранее.Кроме того, правительство собирается откорректировать методику расчета прожиточного минимума. По замыслу правительства, его размер в целом по стране будет определяться на основе базового набора продуктов, а для субъектов будет установлен специальный коэффициент, основанный на соотношении величины федерального прожиточного минимума и медианного дохода в каждом отдельном регионе.