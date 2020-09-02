Лукашенко в Минске встретился с Мишустиным

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Лукашенко начал встречу с премьер-министром России Мишустиным, сообщает «Интерфакс». Как сообщается, они встретились около Дворца Независимости, являющегося резиденцией белорусского главы, а затем отправились на переговоры.О предстоящей поездке Мишустина в Минск ранее рассказал министр иностранных дел России Лавров. Он также анонсировал скорый визит Лукашенко в Москву, передает russian.rt.com.