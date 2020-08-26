Актер Михаил Ефремов признал в суде свою вину в смертельном ДТП

15.36 Четверг, 3 сентября 2020
Россия и мир
Актер Михаил Ефремов, обвиняемый в участии в ДТП со смертельным исходом, на заседании в Пресненском суде Москвы признал свою вину, передает РБК.

В свою очередь, прокурор заявил, что вина актера доказана. По мнению представителя гособвинения, вину Ефремова подтверждают видеоматериалы, данные экспертиз, показания свидетелей и ряд других доказательств. Прокурор запросил для Ефремова 11 лет колонии общего режима.

Авария с участием Ефремова произошла 8 июня в районе Смоленской площади. Актер, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу, в результате чего столкнулся с отечественной машиной, водитель которой скончался. По данным экспертизы, артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
© Вечерние ведомости
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