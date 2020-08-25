Индийские власти запретили более ста разработанных в Китае приложений
Россия и мир
Министерство электроники и информационных технологий Индии запретило более 100 китайских приложений на территории страны. Индийские власти запретили в том числе популярнейший шутер PUBG Mobile.
По данным министерства, мобильная игра была запрещена в соответствии с разделом 69A Закона об информационных технологиях на том основании, что «они занимаются деятельностью, которая наносит ущерб суверенитету и целостности Индии, обороне Индии, безопасности государственного и общественного порядка», передает РИА «Новости».
Ранее индийские власти запретили использование 59 приложений из Китая, в том числе социальной сети TikTok, браузера UC Browser, мессенджера WeChat, сообщает gazeta.ru.
По данным министерства, мобильная игра была запрещена в соответствии с разделом 69A Закона об информационных технологиях на том основании, что «они занимаются деятельностью, которая наносит ущерб суверенитету и целостности Индии, обороне Индии, безопасности государственного и общественного порядка», передает РИА «Новости».
Ранее индийские власти запретили использование 59 приложений из Китая, в том числе социальной сети TikTok, браузера UC Browser, мессенджера WeChat, сообщает gazeta.ru.
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